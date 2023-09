Audiência Pública: Alto Índice de Acidentes de Trânsito serão debatidos por entidades municipais, estaduais e federais a pedido do Deputado Gutierres Torquato

Por Redação

A crescente preocupação com a segurança nas vias e rodovias municipais e estaduais levou o Deputado Gutierres Torquato a requerer esta audiência pública, que reunirá diversas entidades municipais, estaduais e representante do Governo Federal. Foram confirmadas a presença de representantes da Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura (Ageto), o presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-TO), Willian Gonzaga, representante da Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade (ATTM) e a Diretora do Departamento de Segurança no Trânsito do Ministério dos Transportes, Maria Alice Nascimento Souza.

Oevento tem como objetivo discutir as causas subjacentes do aumento nos acidentes de trânsito, bem como identificar soluções práticas para melhorar a segurança nas estradas municipais, estaduais e federais do Tocantins. Serão abordados tópicos cruciais, como fiscalização, educação no trânsito, infraestrutura viária e políticas de prevenção de acidentes.

O Deputado Estadual Gutierres Torquato convida toda a população do Tocantins, bem como todas as partes interessadas, a participar desta audiência pública e contribuir para a busca de soluções eficazes para a segurança no trânsito em nosso estado.

Sobre o Evento:

– *Data: 21 de setembro de 2023

– *Horário: 14h30

– *Local: Assembleia Legislativa do Tocantins

Fonte: Ascom Dep. Gutierres Torquato