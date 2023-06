Por Redação

No dia 20 de junho, às 14h, ocorrerá a abertura do Workshop, com a presença do Diretor do Programa Calha Norte, General Ubiratan Poty, além de representantes do Ministério da Defesa, Bancada Federal, Governo do Estado, Tribunal de Contas do Estado, entre outros. Já os dias 21 e 22 são reservados a parte técnica do Workshop.

O evento é voltado aos prefeitos, Gerentes Municipais de Convênios, engenheiros, fiscais de obras e responsáveis pelo setor de licitações, dos Municípios com convênios supervisionados pelo Programa Calha Norte. Esse é o segundo encontro da ATM em parceria com o Ministério da Defesa, voltado ao Programa no Tocantins.

O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, explica que o workshop buscará fazer uma avaliação da execução do programa no Tocantins.

“Num primeiro instante fizemos a mobilização e incentivamos os Municípios à adesão ao Programa, na certeza de que o acompanhamento dos representantes do Calha Norte junto aos convênios municipais concederia maior controle do processo e agilidade na execução do mesmos. Agora é hora de fazermos uma mensuração dos resultados alcançados e capacitar os gestores naquilo que precisa ser aprimorado”.

Anote

Quê: Workshop sobre o Programa Calha Norte

Quando: 20 a 22 de junho (abertura dia 20, às 14h)

Onde: Auditório da ATM, em Palmas/TO

Quem: Prefeitos, Gerentes Municipais de Convênios, engenheiros, fiscais de obras e responsáveis pelo setor de licitações