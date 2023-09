Atendimentos do PRONTO, antigo É Prá Já, chega ao Shopping Araguaia em Gurupi

Por Wesley Silas

Após a publicação no Diário Oficial do Estado a Lei 3.481 que altera o nome do É pra Já que passará a ser chamado Serviço de Atendimento ao Cidadão- Pronto e, em Gurupi, a novidade será a mudança de endereço do órgão que terá mais conforto e comodidade com amplo estacionamento e conforto para os servidores aos usuários e lojistas do shopping Araguaia.

O presidente do Grupo Araguaia, Ataides Oliveira comentou sobre o ganho para os usuários do Pronto e lojistas do Shopping Araguaia.