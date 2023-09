Por Wesley Silas

Com a pandemia o festejo ficou parado desde 2019 e agora em 2023 terá uma extensa programação iniciando no dia 08 com torneio de futebol, calvagada, Missa dos Vaqueiros, Arraiá, muito forró e seguirá no dia 09 com Missa de Ação de Graças, Bingo, leilão e forró até amanhecer o dia com a segurança da Polícia Militar com apoio da Prefeitura de Gurupi e Policia Militar, não sendo permitido a entrada de bebidas. A Associação fica a 5km do Posto Décio em Gurupi.