Por Redação

Foi realizado nesta terça-feira, 17, o processo que elegeu a nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins – Aproeto, que contou com ampla participação dos associados em modalidade virtual. Como resultado, foi eleita a chapa única “Compromisso e Trabalho”, que traz o procurador do estado, Thiago Ayres Mendes, como presidente, e Ana Flávia Cavalcante como sua vice.

“Agradeço imensamente a todos os colegas associados pela honra de representá-los como Presidente da nossa Associação. Tenho certeza de que, juntamente com a diretoria, que é extremamente qualificada, vamos exercer com otimismo, perseverança e serenidade, a missão de representar os Procuradores do Estado do Tocantins, incansáveis defensores do Erário, do interesse público e da sociedade tocantinense”, afirma o presidente eleito, Thiago Ayres.

Thiago Ayres Mendes

Natural de São Luís (MA), Thiago Ayres é graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA e especialista em Direito Processual Civil. Foi servidor técnico-administrativo no Ministério da Fazenda, analista no Tribunal de Justiça do Maranhão – TJMA e atua como procurador do Estado do Tocantins desde 2020.

Posse da diretoria

Para efetivar a nova gestão, referente ao biênio 2022/2024, será realizada cerimônia de posse no auditório da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins – PGE/TO às 9h30 da terça-feira, 24 de maio.