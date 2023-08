Share on Twitter

Por Wesley Silas

Há alguns dias a Assembleia Legislativa do Tocantins não oferece aos tocantinenses a oportunidade de contato via telefone fixo aos tocantinenses que necessitam falar com os diversos órgãos como Diretoria de Assuntos Administrativos e Judiciais, Diretoria de Assuntos Legislativos, Assessoria de Comunicação, Recepção, Controlador Interno e Chefe de Gabinete da Presidência, entre outros.

Após reclamação de um usuário, a Assessoria de Comunicação da Assembleia justificou que os motivos não são os cortes na telefonia, conforme muitos imaginavam, mas um problema técnico resultante da queda de energia que queimou o sistema de telefonia (Voip) da Casa.

“Outro equipamento está sendo adquirido para sanar o problema. Entretanto, ainda não é possível estipular um prazo para isso, já que a aquisição se dará por meio de licitação”, disse.

No site da Casa onde há os contatos dos diversos departamentos, a única alternativa para contato são os e-mails. Conforme relatou um parlamentar, a Casa estaria providenciando um celular para cada gabinete para que assim não corte a comunicação entre o povo e a Casa de Leis.