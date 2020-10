Arena do Conhecimento 2020 estreia no dia nacional da inovação

Maior evento realizado pelo Sebrae Tocantins em 2020 segue até sexta-feira, 23, com transmissão 100% virtual e grandes nomes de palestrantes do Brasil.

por Wesley Silas

A segunda edição da Arena do Conhecimento iniciou na tarde desta segunda-feira, 19, Dia Nacional da Inovação. Em versão totalmente digital, a programação do evento abordará temas como Marketing Digital, Finanças, Vendas, Agronegócio, Transformação Digital e Liderança. Até a próxima sexta-feira, 23, os participantes também poderão conferir o quadro “Do Limão à Limonada” que trará casos de sucesso de empresários tocantinenses que se reinventaram durante a pandemia, o quadro “Dica do Especialista” com várias soluções e ações do Sebrae para apoiar os donos de pequenos negócios e o quadro “Sebrae pelo Tocantins” que apresentará as iniciativas do Sebrae no Turismo, Finanças, Políticas Públicas e Agronegócio.

O evento foi aberto pelo presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, que destacou os mais de 17 milhões de empreendedores que movem o país. “Essa força que representa 99% do agro, no comércio, na indústria, nos serviços e no turismo, responde por 55% dos empregos formais e 30% das riquezas naturais. Esse povo tem enfrentado com criatividade e competência o novo modelo econômico, adaptando modelo de negócios, renegociando dívidas, ajustando contas. Esses pequenos negócios podem continuar contando com o apoio do Sebrae para gerar emprego e renda”, afirmou.

Durante sua participação, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos, lembrou como o Sebrae Tocantins teve que se reinventar em 2020. “Tivemos que buscar tecnologias e novas formas de atender e apoiar os pequenos negócios tocantinenses nesse momento de pandemia, inclusive, com novas formas de comercialização”, explicou.

Para a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, o evento priorizou o aprendizado de inovações de processos e produtos. “Tivemos o empenho de toda equipe em buscar os melhores palestrantes e fizemos várias análises para construir um evento que de fato pudesse ser o diferencial para quem está se reinventando nesse período”, enfatizou a diretora.

O diretor administrativo e financeiro do Sebrae Tocantins, Jarbas Meurer agradeceu aos participantes e falou sobre a nova modalidade de formação adotada pela instituição. “Investimos em tecnologia para continuar atendendo quem precisou de orientação e consultorias. Essa segunda edição do Arena do Conhecimento é a grande prova da reinvenção e das descobertas de novas tecnologias para oferecer aos clientes”, disse.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, destacou que no mundo empresarial, a inovação é um tema para ser discutido em todos os momentos e deve fazer parte do dia a dia de todos os negócios. “Ao longo dessa semana, o que será feito no Arena do Conhecimento é abrir mais uma janela para a inovação e distribuir informações, temas relevantes para os negócios”, analisou o superintendente, comemorando os mais de dois mil inscritos no primeiro dia de evento.

Quem ainda deseja se inscrever no Arena do Conhecimento basta acessar o site: arenasebrae.com.br. Com o tema “Transformação para novos tempos”, 40 horas de conteúdo de altíssimo nível e mais de 20 palestrantes nacionais, o evento segue até sexta-feira, dia 23.