por Wesley Silas

No final do mês de abril, o governo do Tocantins anunciou a determinação da recontratação dos profissionais da educação em regime de contrato temporário para o ano letivo. Preocupado com o recebimento do salário, um dos professores contratado entrou em contato com o Portal Atitude com preocupação no atraso dos salários.

“Convocaram os professores contratados para começarem a trabalhar no dia 03 de maio, enrolaram para mandarem os contratos para gente assinar e agora que assinamos estão dizendo que só vão nos pagar em agosto. Lembrando que o Fundeb envia sua parte para os pagamentos”, disse o professor que pediu para não ter seu nome divulgado.

A reportagem do Portal Atitude ouviu a Secretária de Estado de Educação, Adriana Aguiar que garantiu que a informação do professor não procede.

“Ocorre que o ano letivo de 2020 terminou agora no final de março e os contratos foram aditivados de dezembro (quando encerraram a vigência) até o dia 28/03 para conclusão do ano letivo”, disse.

Ele explicou que o ano letivo 2021 começou no dia 03 de maio (menos de 30 dias) e os contratos só podem ser efetivados quando encerra-se o período de matrículas que é quando a Seduc consegue o dimensionamento da demanda com número de profissionais, carga horária, entre outros.

“É como se estivéssemos no início do ano naquele lapso temporal das férias e retorno das aulas (dezembro e janeiro). Os contratos estão sendo efetivados e ingressados em folha pela SECAD conforme procedimentos naturais. Creio que na folha de junho e julho todos já estejam ingressados”, disse.

Adriana Aguiar garantiu ainda que sua equipe “está mobilizada pra dar celeridade a efetivação dos contratos”.