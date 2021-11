Share on Twitter

Ao encerrar a campanha eleitoral da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil), a candidata de oposição pela Chapa 30 – Ordem na Casa, Ester Nogueira, agradeceu a união da verdadeira advocacia em torno de sua candidatura e pediu mobilização na reta final. A eleição ocorre nesta terça-feira, das 9 às 17 horas, na sede da instituição em Palmas e nas 16 subseções.

Durante o almoço festivo desta segunda-feira, 15 de novembro, no comitê de campanha da capital, a advogada ressaltou todo o trabalho de campanha dela e do seu grupo para convencimento dos colegas. Ela agradeceu a Deus por todos terem passado ilesos após percorrerem quase 10 mil quilômetros nas rodovias do Tocantins.

“Hoje eu quero agradecer a Deus e a todos que trabalharam junto conosco, bem como às nossas famílias que nos aguardaram por quase três meses fora de casa. Agradeço a Doutora Rita Rocha, pela união das nossas chapas”, destacou a candidata.

Ester pediu mobilização dos apoiadores nesta reta final tanto na tenda que será instalada em frente à sede da OAB-TO no dia da eleição, como pediu que fossem feitos últimos contatos com aqueles amigos advogados e advogadas os quais ainda não tenham conversado. “Eu preciso de vocês, vamos dar o último gás”, resumiu Ester, ao destacar o sentimento de crescimento da campanha com a expectativa de se chegar ao objetivo da vitória.

A candidata lembrou que fez uma campanha propositiva de esclarecimento da situação atual da OAB-TO. Isso porque a situação pessoal do presidente-candidato à reeleição, Gedeon Pitaluga Júnior, enfraquece a instituição e a classe perante aos demais atores da Justiça e da sociedade. Gedeon Pitaluga é condenado por estelionato na Justiça Federal e denunciado criminalmente no STJ (Superior Tribunal de Justiça) sob acusação de participar de esquema de venda de sentença por parte do desembargador afastado e seu compadre Ronaldo Eurípides.

A candidata lembrou que mesmo quando foi ultrajada pelo seu adversário no debate em Araguaína – Gedeon fez ataques pessoais insinuando que a idade de Ester, 58 anos, seria uma fato negativo -, mas ela não reagiu da mesma maneira em respeito à advocacia.