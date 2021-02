A Secretaria de Saúde disse que “segue o Plano Nacional de Imunização, formulado pelo Ministério da Saúde (MS). Assim sendo, a Pasta utiliza os critérios de vacinação e protocolos definidos pelo próprio MS. Obedecendo tais recomendações, foi realizada a reserva técnica para eventuais intercorrências, como também a retenção das denominadas “segundas doses”, que são entregues aos municípios entre o 16º e o 19º dia após a primeira dose, para serem aplicadas no 21º dia”.

Por Wesley Silas

A nota foi uma resposta à senadora Katia Abreu (confira aqui o vídeo com as cobranças da senadora) após uma audiência virtual com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre questionamentos sobre o posicionamento do Estado do Tocantins na relação do Estado no ranking da vacinação contra a Covid-19.

“É preciso esclarecer que é responsabilidade dos municípios a execução da imunização, como também a alimentação dos dados junto ao sistema do MS, após a aplicação das vacinas. Cientes dessa obrigação, tanto o Tribunal de Contas, o Ministério Público e até a Defensoria Pública, quanto a ATM – Associação Tocantinense dos Municípios, além desta Pasta, tem orientado e cobrado dos Secretários Municipais de Saúde a eficiência, celeridade e transparência em relação à imunização”, respondeu a Secretaria Estadual de Saúde em Nota ao Portal Atitude.

Confira a íntegra da nota Secretaria de Estado da Saúde (SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que, desde o início da pandemia decorrente do novo coronavírus, têm trabalhado arduamente para ofertar qualidade nos serviços prestados a população tocantinense. A Pasta esclarece que acompanhava, previamente, os estudos das vacinas fabricadas, visando a imunização da população. A equipe da SES já planejava, concomitantemente aos estudos, a logística de distribuição dos imunizantes aos municípios, quando estivessem disponíveis.

A SES explica, ainda, que desde a chegada da primeira remessa de vacinas ao Tocantins, 44 mil doses da CoronaVac – recebidas em 18 de janeiro – a Central Estadual de Imunização tem otimizado a entrega dos imunizantes às Secretarias Municipais de Saúde, não havendo quaisquer entraves quanto a este particular. Com o intuito de auxiliar os municípios, a retirada das doses ocorre em duas cidades: Palmas e Araguaína, municípios estratégicos.

Informamos que a SES, segue o Plano Nacional de Imunização, formulado pelo Ministério da Saúde (MS). Assim sendo, a Pasta utiliza os critérios de vacinação e protocolos definidos pelo próprio MS. Obedecendo tais recomendações, foi realizada a reserva técnica para eventuais intercorrências, como também a retenção das denominadas “segundas doses”, que são entregues aos municípios entre o 16º e o 19º dia após a primeira dose, para serem aplicadas no 21º dia. A Secretaria esclarece, também, que até o dia 12/02/2021, dos 139 municípios, 127 já retiraram a “segunda dose” da primeira remessa, como também a “primeira dose” da terceira remessa da vacina Coronavac.

A Secretaria ressalta que das 106.500 doses de imunizantes recebidas pelo Tocantins, já foram aplicadas 24.198 doses. Isso se deve a vários fatores, um dos quais, o acesso aos indígenas aldeados que, reitera-se, fazem parte do grupo prioritário.

É preciso esclarecer que é responsabilidade dos municípios a execução da imunização, como também a alimentação dos dados junto ao sistema do MS, após a aplicação das vacinas. Cientes dessa obrigação, tanto o Tribunal de Contas, o Ministério Público e até a Defensoria Pública, quanto a ATM – Associação Tocantinense dos Municípios, além desta Pasta, tem orientado e cobrado dos Secretários Municipais de Saúde a eficiência, celeridade e transparência em relação à imunização.

Palmas/TO, 12 de fevereiro de 2021.

Secretaria de Estado da Saúde

Governo do Tocantins

Segue lista atualizada dos municípios que já retiraram a segunda dose e a terceira remessa da vacina da Covid-19.

*Municípios que retiraram a segunda dose da primeira remessa e a primeira dose da terceira remessa da Conovac na Central/Palmas*

1 ABREULÂNDIA

2 ALIANÇA

3 ALMAS

4 ALVORADA

5 APARECIDA DO RIO NEGRO

6 ARAGUACEMA

7 ARAGUAÇU

8 ARRAIAS

9 AURORA

10 BARROLANDIA

11 BOM JESUS

12 BREJINHO DE NAZARÉ

13 CARIRI

14 CASEARA

15 CENTENÁRIO

16 CHAPADA DA NATIVIDADE

17 COMBINADO

18 CONCEIÇÃO

19 CRISTALÂNDIA

20 CRIXÁS

21 DIANÓPOLIS

22 DIVINÓPOLIS

23 DOIS IRMÃOS

24 DUERÉ

25 FATIMA

26 FIGUEIRÓPOLIS

27 FORMOSO DO ARAGUAIA

28 GURUPI

29 IPUEIRAS

30 JAÚ DO TOCANTINS

31 LAGOA DO TOCANTINS

32 LIZARDA

33 MARIANOPOLIS

34 MATEIROS

35 MIRACEMA

36 MIRANORTE

37 MONTE DO CARMO

38 NATIVIDADE

39 NOVO ACORDO

40 NOVO ALEGRE

41 NOVO JARDIM

42 OLIVEIRA DE FÁTIMA

43 PALMAS

44 PALMEIROPOLIS

45 PARAÍSO

46 PARANÃ

47 PEDRO AFONSO

48 PEIXE

49 PINDORAMA

50 PONTE ALTA DO BOM JESUS

51 PONTE ALTA DO TOCANTINS

52 PORTO ALEGRE

53 PORTO NACIONAL

54 PUGMIL

55 RECURSOLÂNDIA

56 RIO DA CONCEIÇÃO

57 RIO DOS BOIS

58 RIO SONO

59 SANDOLÂNDIA

60 SANTA MARIA

61 SANTA RITA

62 SANTA ROSA

63 SANTA TEREZA

64 SÃO FÉLIX

65 SÃO SALVADOR

66 SÃO VALÉRIO

67 SILVANÓPOLIS

68 SUCUPIRA

69 TABOCÃO

70 TAGUATINGA

71 TAIPAS

72 TALISMÃ

73 TOCANTÍNIA

74 TUPIRAMA

75 LAVANDEIRA

*Observação: os municípios de Pium e Lagoa da Confusão para essa terceira remessa não irão fazer a retirada da vacina da COVID-19 na Central/Palmas, pois já possuem em estoque a vacina.

Municípios que retiraram a segunda dose da primeira remessa e a primeira dose da terceira remessa da Conovac no Pólo de Araguaína*

1. Araguatins

2. Cachoeirinha

3. Carrasco Bonito

4. Esperantina

5. Maurilândia

6. Nazaré

7. Arapoema

8. Bernardo Sayão

9. Colméia

10. Itaporã

11. Pequizeiro

12. Presid. Kennedy

13. Araguanã

14. Muricilândia

15. Nova Olinda

16. Piraquê

17. Xambioá (e Canina)

18. Barra do Ouro

19. Santa Terezinha

20. Aguiarnópolis

21. Darcinópolis

22. Ananás

23. Angico

24. Augustinopolis

25. Axixá

26. Buriti

27. Itaguatins

28. Praia Norte

29. Sampaio

30. São Miguel

31. São Sebastião

32. Sítio Novo

33. Tocantinopolis

34. Bandeirantes

35. Brasilândia

36. Colinas

37. Couto Magalhães

38. Goianorte

39. Guaraí

40. Itacajá

41. Itapiratins

42. Tupiratins

43. Aragominas

44. Araguaína

45. Babaçulândia

46. Campos Lindos

47. Carmolândia

48. Filadélfia

49. Goiatins

50. Pau D’arco

51. Santa Fé

52. Wanderlândia