Na entrevista o ex-secretário de Agricultura e ex-deputado federal, César Halum, que hoje responde como secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, disse que o pedido feito para a equipe econômica é de R$ 15 bilhões para a subvenção dos financiamentos para o Plano Safra 2021/22.

por Redação

Ao Valor Econômico, Halum disse que na atual temporada, a Pasta já havia pleiteado esse volume, mas ficou com R$ 11,5 bilhões, acima dos R$ 10 bilhões dos anos anteriores.

“Estamos fazendo o mesmo pleito do ano passado e pedimos R$ 15 bilhões para o Plano Safra. Já tivemos conversas iniciais, mas precisamos da aprovação do orçamento para depois negociar isso”, disse ao Valor o secretário de Política Agrícola do ministério, César Halum. “Mesmo com todas as dificuldades, vamos bater firme na meta de que é preciso, pois o setor deu resposta”.

Conforme o Valor Econômico, a “resposta”, lembrada por Halum, não veio somente com o aumento da produção, mas no apetite pelo crédito rural, principalmente nos investimentos. Os recursos equalizados quase se esgotaram na metade da temporada, e a tentativa de aporte extra de R$ 4 bilhões já está praticamente descartada, apesar da cobrança do setor. Na semana passada, agricultores familiares do Rio Grande do Sul pediram R$ 700 milhões a mais para o Pronaf Mais Alimentos no Estado. “É difícil, não adianta eu querer alimentar uma esperança. É outra realidade agora, só teremos orçamento em março, até lá já foi toda colheita”, pontuou o secretário.

“A demanda por crédito no campo é alta, e o quadro de limitação de recursos se acentua com a ainda tímida atuação dos bancos privados no segmento. A aversão ao risco do mercado jogou a procura por financiamentos para as linhas subsidiadas, que estavam mais abastecidas devido aos R$ 1,5 bilhão a mais que a ministra garantiu para esta safra”, informou a reportagem.