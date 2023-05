Share on Twitter

da redação

O deputado estadual Eduardo do Dertins, acompanhado de sua esposa, Leila Bonagura, estiveram na manhã desta segunda-feira (29) participando da abertura do projeto Esporte e Lazer, na escola municipal Lenival Correia, em Gurupi. A iniciativa é organizada pela Associação Roda Viva com parceria da Prefeitura Municipal.

Segundo o deputado, os alunos da escola terão aulas de Dança, Futsal, Handebol, dentre outras modalidades esportivas que visam proporcionar o desempenho de crianças e adolescentes através do esporte. O lançamento contou com a presença da prefeita Josi Nunes e dos vereadores César da Farmácia, Matheus Monteiro e Zezinho da Lafiche, que também apoiam a Roda Viva.

Eduardo do Dertins afirmou que mais ações irão ocorrer nas escolas da cidade. “Este projeto é uma forma de ajudarmos nossas crianças e adolescentes com a prática esportiva e contribuir com uma educação de qualidade”, destacou.