Por Redação

Concessionária Ecovias do Araguaia inicia a operação no dia 3 de outubro, após cumprir todos os requisitos, quais sejam, a conclusão das obras das praças de pedágio, entrega dos serviços iniciais, estruturação do Programa de Redução de Acidentes (PRA) e o envio do relatório de cadastro de passivos ambientais

Ao todo, serão 09 (nove) praças operadas pela Ecovias do Araguaia, localizadas nos seguintes munícipios: BR-153: Aliança do Tocantins, Alvorada (TO), Porangatu (GO), Estrela do Norte (GO), Campinorte (GO), Hidrolina (GO) e Jaraguá (GO); BR-080: Santa Rita do Novo Destino (GO); BR-414: Corumbá de Goiás (GO).

Os valores dos pedágios variam entre R$ 8,30 e R$ 14,20 (tabela completa abaixo) e foram calculados pela ANTT, considerando o percentual positivo de 22,54% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Categoria de veículo Tipos de veículos Eixos Rodagem BR-153 km 640 BR-153 km 745 BR-153 km 012 BR-153 km 116 BR-153 km 182 BR-153 km 233 BR-153 km 367 BR-080 km 155 BR-414 km 404 1 Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples 8,3 11,4 11 10,6 13,1 13,1 14,2 13,1 13,1 2 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla 16,6 22,8 22 21,2 26,2 26,2 28,4 26,2 26,2 3 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples 12,45 17,1 16,5 15,9 19,65 19,65 21,3 19,65 19,65 4 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Dupla 24,9 34,2 33 31,8 39,3 39,3 42,6 39,3 39,3 5 Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples 16,6 22,8 22 21,2 26,2 26,2 28,4 26,2 26,2 6 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 4 Dupla 33,2 45,6 44 42,4 52,4 52,4 56,8 52,4 52,4 7 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 5 Dupla 41,5 57 55 53 65,5 65,5 71 65,5 65,5 8 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 6 Dupla 49,8 68,4 66 63,6 78,6 78,6 85,2 78,6 78,6 9 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 7 Dupla 58,1 79,8 77 74,2 91,7 91,7 99,4 91,7 91,7 10 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque 8 Dupla 66,4 91,2 88 84,8 104,8 104,8 113,6 104,8 104,8 11 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 Simples 4,15 5,7 5,5 5,3 6,55 6,55 7,1 6,55 6,55

A autorização para cobrança das tarifas ocorre após a conclusão dos trabalhos iniciais por parte da Ecovias do Araguaia. Entre os requisitos cumpridos, estão a conclusão das obras das praças de pedágio, a estruturação do Programa de Redução de Acidentes (PRA) – que reúne profissionais de diversas áreas da empresa para discutir medidas de segurança viária, e o envio do relatório de cadastro de passivos ambientais no início deste ano.

Formas de pagamento

Nas cabines manuais das praças, será possível efetuar o pagamento das tarifas em dinheiro ou com cartão de débito e crédito, além da possibilidade de pagamento por aproximação. A modalidade Visa Vale Pedágio também será aceita.

Já nas vias automáticas, o motorista poderá optar entre as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e Greenpass.

Descontos para motoristas

Para os usuários que costumam sempre percorrer os trechos das rodovias BR-153, 080 e 414, a Concessionária oferece o Desconto de Usuário Frequente (DUF).

O DUF possibilita descontos a partir da 02ª (segunda) passagem pela mesma praça e mesmo sentido de direção realizadas dentro do mês. Os valores terão redução progressiva até a 30ª (trigésima) passagem, no mesmo mês, por sentido de cada praça. O desconto máximo ao usuário frequente pode chegar a 99,7%, dependendo da praça e quantidade de vezes que o motorista passar.

O desconto não é acumulativo. Também não será necessário cadastro prévio. Basta apenas que o motorista seja usuário do pedágio automático. No mês subsequente, as tarifas voltam aos valores iniciais e o ciclo de descontos pode ser retomado.

Além disso, será oferecido pela Ecovias do Araguaia o desconto de 5% nas passagens pelas pistas automáticas – para veículos que tenham a TAG instalada e regularizada -, seja veículo de passeio ou comercial.

As categorias de veículos contempladas com o DUF serão:

Categoria 1 (veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão);

Categoria 3 (veículos leves tipo automóvel e caminhonete com semirreboque);

Categoria 5 (veículos leves tipo automóvel e caminhonete com reboque);

Categoria 11 (motocicletas, motonetas e bicicletas moto).

Operação assistida

Com o intuito de promover orientações e tirar dúvidas dos usuários, a Ecovias do Araguaia realiza a partir desta sexta-feira (23) a Operação Assistida nas praças de pedágio das vias concedidas.

Viajantes que trafegarem pelos locais deverão passar pelas cabines das praças, sem a necessidade de pagamento. Nelas, receberão material informativo, com a tabela de tarifas a serem praticadas no trecho, além de informações sobre os serviços de atendimento aos usuários prestados pela concessionária.