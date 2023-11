Antes de ser morto, homem foi torturado e obrigado a entrar na própria cova em Paraíso

O menor relatou que Wriel foi capturado na boca de fumo e severamente torturado. “Em seguida, eles levaram a vítima toda machucada até as proximidades de um córrego no mesmo setor. Lá cavaram uma cova rasa, mandaram a vítima entrar dentro da cova, e depois desferiram diversos golpes de faca, abrindo o corpo da vítima, cortando a vítima toda. Foram para mais de 20 perfurações com golpes de faca, segundo relatos do autor”, informou o delegado.