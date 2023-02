Por Wesley Silas

Parte dos 31 itens da pauta da Sessão Ordinária desta quinta-feira, 09, foram cobranças ao Secretário Municipal de Saúde como o retorno da coleta de exame laboratoriais nos postos de saúde apresentado pelo vereador Jair do Povo (PROS) e estudo para implantação de uma faixa elevada e sinalização horizontal e vertical em frente a Escola apresentado pelo vereador Zezinho da Lafiche (Avante).

No caso dos pedidos para o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Colemar Câmara, houve uma embate entre um dos vereadores após o presidente da AMTT ser cobrado e em seguida usou a Tribuna para jogar a culpa nos motoristas, gerando assim, mais uma vez indignação em parte dos vereadores.

O caso mais emblemático, segundo o vereador Ivanilson Marinhos, envolve a atuação do Secretário Municipal de Saúde, Sinvaldo dos Santos Moraes, e sua equipe. Para isso, os vereadores estão elaborando um pedido para que a prefeita Josi Nunes tome providência no sentido do evitar supostas perseguições, falta de eficiência no atendimento e equipamentos das Unidades Básicas de Saúde e atraso nos exames.

“Já tem alguns meses que os vereadores vêm cobrando eficiência na saúde de Gurupi, participando de reuniões com a prefeita Josi e reforçando as cobranças e o que escutamos é o conceito SUS. Acredito que todos os secretários têm por obrigação conhecer as normativas que disciplina o Sistema Único de Saúde (SUS), mas visitando, praticamente, todas as UBS a reclamação é a mesma, quando um serviço funciona, outros não, fora o péssimo relacionamento institucional do secretário e sua equipe com as Unidades Básicas de Saúde, quase que zero. É uma imposição, arbitrariedade, perseguição, alterações desmotivadas de servidores de uma secretaria que não aceita críticas em que os próprios diretores ou aqueles que exercem cargos dentro da saúde”, disse o vereador.

Segundo Ivanilson as reclamações vão além, pois envolve todos os setores da pasta como atraso na entrega de exames laboratoriais nas Unidades Básicas.

“A alegação do Secretário é que os laboratórios não dão prioridade para os exames do SUS, mas não vivemos assim em anos anteriores e a minha maior reclamação não é pessoal porque não fui atendido em uma demanda específica, mas a reclamação é geral tanto dos vereadores de oposição como vereadores da base. É um secretário que chegou cheio de conceito SUS, mas de pouca eficiência e em qualquer gestão é necessário que haja relacionamento entre a direção e seus funcionários e é coisa que não há. São reclamações da equipe que acompanha o Secretário com perfil perseguidor que prejudica o bom andamento da saúde pública do município de Gurupi”, disse o vereador.

Estamos com reclamações com atrasos em quase todos os setores com atraso de exames nas Unidades Básicas e a alegação do Secretário é que os laboratório não dão prioridade para os exames do SUS, mas não vivemos assim em anos anteriores e a minha maior reclamação não é pessoal porque não fui atendido em uma demanda específica, mas a reclamação é geral tanto dos vereadores de oposição como vereadores da base. É um secretário que chegou cheio de conceito SUS, mas de pouca eficiência e em qualquer gestão é necessário que haja relacionamento entre a direção e seus funcionários e é coisa que não há. São reclamações da equipe que acompanha o Secretário com perfil perseguidor que prejudica o bom andamento da saúde pública do município de Gurupi. Espero que a prefeita Josi Nunes entenda a reivindicação e reclamação dos vereadores de Gurupi porque nós estamos fazendo a nossa parte cobrando do secretariado e já convocamos na Câmara Municipal e ele esteve prestando seus esclarecimentos; mas engodo do que verdades e isto tem deixado todos os vereadores numa situação em que ou eles tomam uma posição ou nós arcaremos com a responsabilidade passiva pelos erros da saúde do município de Gurupi

“Essa é a minha opinião e eu espero que a prefeita Josi Nunes tome uma decisão sobre isso porque nós vereadores o convocaremos novamente para que ele preste esclarecimento predeterminando prazos para que possa resolver os problemas da saúde e se ele não consegue é melhor ele pedir exoneração e sair de cabeça erguida porque não tenho nada contra a pessoa do Secretário, mas contra figura pública dele que até hoje não veio mostra para que veio”, arrematou.

Assim como os vereadores da situação, os vereadores de oposição também pedem que a prefeita oriente alguns de seus secretários para atender seus pedidos.

“Não é uma fala da vereadora Débora, mas que respondam as nossas reivindicações que são da nossa comunidade. Nós temos nesta gestão excelentes secretários, porém temos secretários que precisam abrir espaços para as pessoas que querem trabalhar”, disse a vereadora.