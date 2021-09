por Wesley Silas

O anúncio da assinatura do contrato de repasse de recursos para a construção do aeroporto de São Félix do Tocantins, na região do Jalapão aconteceu no dia 29 de julho pelo governador Mauro Carlesse. Naquela ocasião, o governo do Tocantins informou que obras do aeroporto estão orçadas em R$ 31.076.888, sendo que R$ 21.526.889, oriundos de contrapartida do Governo do Estado, e R$ 9,5 milhões provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim.

Nesta sexta-feira, 24, o Portal Atitude teve acesso a um oficio enviado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o Governador Mauro Carlesse comunicando a autorização do aeródromo público São Felix do Tocantins.