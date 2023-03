por Redação

Visando a segurança dos alunos e professores da rede estadual de ensino do Estado do Tocantins, o deputado estadual Eduardo Fortes solicitou na terça-feira, 28, a implantação de detectores de metais e portões eletrônicos em toda a estrutura educacional. A solicitação foi feita durante sessão na Assembleia Legislativa do Tocantins e o parlamentar requereu o envio do pedido ao governador Wanderlei Barbosa, com cópias para as secretarias estaduais da Segurança Pública e Educação.

Na mesma oportunidade, o deputado apresentou outra requerimento que dispõe sobre a criação da Função de Agente de Segurança Educacional e adota outras providências.

“A segurança nas escolas tornou-se um tema de ampla discussão. Prevenir a violência, reforçar, inibir atos de vandalismo, vigiar os prédios públicos, zelar pela integridade de alunos, pais, professores e funcionários é um dever

do Estado”, reforçou o parlamentar.

Sobre a implantação de detectores de metais e portões eletrônicos em toda estrutura educacional o deputado pontuou que “a violência escolar hoje é um fenômeno em franco crescimento e tem assumido as mais variadas formas”.

Ele comentou inclusive os índices recentes da violência nas escolas. “De acordo com site G1 – Tocantins, os casos de violência têm crescido dentro do ambiente escolar. No Tocantins, entre janeiro e agosto de 2022, foram registrados 30 boletins de ocorrência por lesão corporal e 76 denúncias por ameaças dentro de escolas. Em abril, uma adolescente precisou ser socorrida depois que foi ferida com um canivete em uma escola estadual de Araguaína, no norte do Estado. Menos de um mês depois, um estudante de 13 anos foi esfaqueado durante uma briga, dentro de uma escola municipal na região sul de Palmas”, informou ele.

O deputado finalizou defendendo que é preciso por um fim e controlar o impacto da violência no ambiente escolar e pediu aos demais deputados que aprovem o requerimento.