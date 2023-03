Por Redação

Para a manhã desta quarta está prevista uma visita dos deputados às servidoras da Aleto às 8h30. A partir das 14h30, inicia-se uma Roda de Conversa com debates envolvendo temas de interesse da mulher.

A primeira Roda abordará o tema “O Bem-estar da Mulher”, proferida por Ana Paula Rocha, médica de Família e Comunidade. “Beleza da Mulher” é o segundo tema, a ser conduzido pela dermatologista Andreza Saud. Segue com a abordagem sobre “Saúde Íntima”, explanada pela ginecologista Francielle Batista. O último tema é “Maquiagem e Autoestima”, sob os cuidados do Studio Malu.

Sessão Solene

Na quinta-feira, 9, a homenagem às mulheres tocantinenses ganha espaço no Plenário da Casa, quando será realizada uma Sessão Solene. Na oportunidade, haverá a entrega do Diploma Mulher-Cidadã Guilhermina Ribeiro da Silva, homenagem direcionada a tocantinenses que tenham trabalhos prestados em prol das mulheres.

Visita

A agenda teve início com a visita do presidente da Casa, Amélio Cayres (Republicanos), e de outros deputados às funcionárias da Aleto, que trabalham no anexo do Legislativo. Na ocasião, Cayres fez uso da palavra reconhecendo o papel e a importância do sexo feminino em todas as áreas da sociedade.

Sobre Guilhermina

Guilhermina Ribeiro da Silva, Dona Miúda (1928-2010) foi uma personalidade ímpar na comunidade do Mumbuca, povoado de Mateiros, no Jalapão, Leste do Tocantins. Uma das matriarcas do povoado, precursora da arte de trabalhar com o capim dourado, Dona Miúda herdou este talento da sua mãe, que por sua vez havia aprendido com a avó.