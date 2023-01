Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

O enxugamento do número de cargos comissionados e contratados foi noticiado na Coluna “Em Off”, do Portal CT. A redação do Decreto para exoneração de servidores públicos ocupantes de cargos comissionados e redução dos cargos comissionados será publicada após avaliação dos secretários e atingirá diversos setores da administração pública.