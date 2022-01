por Wesley Silas

Na segunda-feira, 17, Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), iniciou o prazo das pré-matrículas para estudantes novatos ingressarem na rede estadual de ensino até nesta quarta-feira, 19.

A Seduc divulgou ainda uma série de documentos para efetivar a matrícula os estudantes ou responsáveis deverão entregar na unidade de ensino, do dia 26 a 28 de janeiro, entre eles cartão de vacinação atualizado; porém não especificou à necessidade da exigência da vacinação de alunos contra covid-19.

As dúvidas estão presentes nas principais prefeituras do Tocantins (Gurupi, Palmas e Araguaína) que ainda não se manifestaram, claramente, sobre o passaporte sanitário para os alunos da redes municipais. Tanto Palmas como Gurupi, os Decretos municipais limitam-se ao acesso aos serviços dos órgãos públicos municipais. Em Araguaína as alterações foram focadas locais fechados ou semiabertos (em bares, restaurantes e eventos) somente de quem recebeu a segunda dose da vacina. No entanto, até o momento, nenhum prefeito do Tocantins manifestou se irá cobrar ou não vacinação dos alunos como condição para ensino presencial, mesmo com a aprovação da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos pela Anvisa.

O que diz o MEC

Nesta terça-feira, 18, o Ministério da Educação (MEC) publicou uma nota de esclarecimento sobre a retomada às aulas presenciais de Instituições Federais de Educação Superior.

“O Ministério da Educação entende que as atividades educacionais presenciais são fundamentais e que se deve evitar ao máximo medidas como fechamento de escolas, universidades e institutos. O MEC solicita que os gestores avaliem com muita cautela tais medidas restritivas, que afetarão, sobretudo, os estudantes mais vulneráveis que já foram muito afetados durante o longo período de lockdown impostos em 2020 e 2021”

