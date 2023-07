https:// conhecimento.fgv.br/concursos/ secad.to/01. Foi divulgado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 12, o resultado do concurso público para preenchimento de vagas na Secretaria da Educação do Tocantins (Seduc). Os interessados podem acessar o endereço:

Aguardado há mais de 14 anos, o concurso oferta 5.242 vagas para o provimento dos cargos de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena.

O certame, que contou com 35.986 inscritos, representa um importante passo no fortalecimento e aprimoramento da qualidade da educação no Tocantins. As provas foram realizadas no dia 11 de junho deste ano.

O resultado também será divulgado na edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 12.