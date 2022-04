por Redação

Com a realização do governo do Tocantins, por meio do Ruraltins e parceria com o município de Almas, a AgroSudeste 2022 deve movimentar R$ 10 milhões em negócios, com a proposta de fomentar a agricultura familiar com abertura de créditos por meio de instituições financeiras e aquisição de implementos.

“Vamos continuar incentivando a realização de Feiras em todo o Tocantins. A região Sudeste é próspera para o agronegócio e vamos seguir governando ouvindo toda população, trazendo desenvolvimento. A AgroSudeste reúne aquilo que é importante para o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins. Vamos crescer junto com o Agro”, destacou o governador.

Em suas palavras, o prefeito Vaguinho destacou. “Almas vive um novo tempo e a AgroSudeste revela esse ciclo de desenvolvimento. A gente agradece o empenho do governador, das lideranças para que nosso município siga se destacando na região como uma potência econômica. Parabenizo o João Filho, presidente da AgroSudeste por acreditar no projeto que iniciou com Dia de Campo há seis anos e hoje se consolida como a maior Feira de Agronegócios do Sudeste do Tocantins”, enfatizou o prefeito.

O presidente do evento agradeceu. “A AgroSudeste é a realização de um sonho. O sonho do pequeno produtor, que tem um espaço garantido para buscar créditos e investir na sua atividade”, argumentou José Filho.

Crédito

Além das instituições financeiras, o Ruraltins está com estande institucional, com técnicos aptos para atendimentos nas áreas de crédito rural, esclarecimentos e emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), orientação e encaminhamentos a respeito do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa Alimenta Brasil (PAB), que é a modalidade de compra direta com doação simultânea executada pelo órgão, além de palestras. “A AgroSudeste tem o foco de fomentar e ajudar o pequeno produtor com linhas de créditos que fortaleça sua atividade. Na oportunidade estamos assinando hoje, convênio de R$ 10 milhões para linhas de créditos voltados à psicultura”, disse o presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda.

A Feira conta ainda com os serviços do “Orienta Naturatins” que tem como objetivo, dar celeridade aos processos dos usuários que utilizam os serviços do órgão. A abertura oficial contou com a presença dos deputados federais, Dulce Miranda e Vicentinho Júnior, além dos deputados estaduais, Olinto Neto, Rycardo Ayres, Cláudia Léllis, Waldemar Júnior, Cleiton Cardoso, prefeitos de várias cidades da região, vereadores, vice-prefeito de Almas, Nery e demais autoridades.