Por Wesley Silas

Está agendado no Calendário das Exposições Agropecuárias de 2023, a 49ª EXPOGURUPI marcada para acontecer entre os dias 25 de maio a 03 de junho.

Nos bastidores a falta de apoio financeiro para promover a infraestrutura da ExpoGurupi pode frustrar mais uma vez quem aguarda o evento, caso for levar em consideração a tradição e o tamanho da Expo Gurupi que em suas edições sempre tiveram investimentos econômicos de peso para montagens dos stands, organização da cavalgada, agenda de leilões, exposições de animais, maquinarios do Agro, reforma do Parque de Exposições, contratação de shows e atrair Instituições financeiras para movimentar economicamente o segmentos produtivo.

Sobre a Agro360

Em seu segundo ano a AGRO360TOCANTINS mostra que chegou para ficar e se tornou um exemplo de sucesso.

A feira de negócios inicia nesta sexta-feira, 21 e encerra no sábado, 22, tem como objetivo principal aproximar a cadeira produtiva do sul do estado, oportunizando troca de experiências e ampliação da rede de contatos entre expositores e visitantes.

Neste ano com o tema CONHECIMENTO INTEGRADO COM PRODUTIVADE, a feira reunirá durante os dois dias, empresas de advocacia, agricultura de precisão, aviação agrícola, bio fertilizantes, caminhões, compradores de grãos, concessionárias, consórcios rurais, consultoria ambiental, contabilidade, crédito empresarial, crédito pessoal, crédito pessoal, crédito rural, empresários rurais, energia solar, entidades de classe, genética animal, gesso agrícola, internet rural, imobiliárias, instituições financeiras, instituições públicas, insumos, laboratório de análises, maquinários, marketing, motos e quadriciclos, pneus, poços artesianos, prestadores de serviços, pulverização com drones, rádio, sementes, televisão, transportadoras entre outras.