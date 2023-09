“Agora eu retomo com aquela energia, vontade e paixão”, Josi Nunes ao mostrar força em Brasília em busca de recursos

Por Wesley Silas

A mensagem da prefeita inspirada na força e superação da sua mãe, representa uma energia que sua equipe terá o desafio seguir no sentido de superar os desafios que estão em andamento na cidade e corresponder com o “mesmo amor por Gurupi” como ela deixou claro na mensagem ao afirmar que retoma com mais intensidade as atividades como prefeita.

“Agora eu retomo com aquela energia, com aquela vontade, com aquela paixão que vocês conhecem que que tenho. Porque Gurupi merece e tem uma série de desafio, oportunidades, questões para serem resolvidas e eu como prefeita de Gurupi não posso me abater, não posso desistir”, disse a prefeita em Brasília em vista parlamentares e mistérios em defesa de demandas à cidade como a liberação de recursos importantes para obras que estão em construção e as que já foram licitadas e estão prestes para acontecer.

O deputado Carlos Gaguim foi o responsável em marcar uma audiência com secretário-executivo do Ministério das Cidades Hildo Rocha para a liberação de 500 unidades habitacionais para Gurupi. Segundo ele, a prefeita está conseguindo viabilizar emendas de ex-deputados e ex-senadores. “Agora vamos visitar a professora Dorinha e o senador Eduardo que todos são parceiros de Gurupi. Vocês podem ter a certeza que terão muita surpresa com a administração da prefeita Josi Nunes”, disse Gaguim.

O senador Eduardo Gomes comentou sobre liberação de recursos na área de saúde. “Você pode ter certeza Josi que aqui no Gabinete você tem um irmão trabalhando com muita satisfação à cidade de Gurupi