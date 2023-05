por Wesley Silas

Com investimento de R$ 71,5 milhões, as obras de reformas de 63km na Rodovia TO-070/373 entre os municípios de Dueré e Formoso do Araguaia, no Sul do Estado foram entregues no início de fevereiro de 2023 e a falta de qualidade fez com que o presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Márcio Pinheiro, notificasse a empresa Lucena Infraestrutura para corrigir os supostos vícios de qualidade no pavimento asfáltico, tendo em vista que a obra encontra-se no período de garantia.

Entre os 07 dos registros de não conformidade da obra, a Ageto cobra da Lucena Infraestrutura Ltda execução da correção da camada desagregada com concreto asfáltico, de acordo com o Manual de Conservação Rodoviária de 2005.

A piora nas condições do trecho entre Dueré e Formoso do Araguaia tem sido alvo de reclamações de motorista, como fez em sua rede social Lima Rezende Silvano enviada ao Portal Atitude pelo advogado Jorgam Soares.

Em um vídeo enviado ao Portal Atitude o agropecuarista, Roberto Portes, mostra a situação da rodovia. “Tem 90 dias que foi entregue e o asfalto está desmanchando”, disse Portes.

Em resposta a solicitação da demanda apresentada, o presidente da AGETO, Márcio Pinheiro, disse que a Agência está fazendo um RX das rodovias que estão passando por restauração e as rodovias que serão restauradas posteriormente, para definir com mais precisão os serviços a serem executados.

“A empresa Lucena informou que está mobilizando pessoal e equipamentos e amanhã já estará trabalhando no trecho Dueré/Formoso do Araguaia. Amanhã uma equipe da Ageto estará acompanhando o início dos serviços e fazendo uma vistoria geral no trecho”, pontuou.

A empresa Lucena Infraestrutura tem sede em São Luiz (MA) é considerada de grande porte, emprega 2.500 pessoas e foi fundada no mês de novembro de 2000. Tem entre as suas atividades a atuação em obras de Infraestrutura (incluindo Terraplenagem, Pavimentação, Drenagens, Sinalizações).