Agentes prisionais da CPP de Gurupi procurou o Portal Atitude para comunicar surto de Covid-19 naquele local. Eles reclamam da falta de desinfecção do local e denunciam falta de isolamento de um preso contaminado com tuberculose. A Seciju diz que mantém os protocolos de limpeza, desinfecção e distribuição periódica de EPI’s e o baixo efetivo será suprido com Plantão Extra.

por Wesley Silas

Agentes prisionais da CPP de Gurupi alegam que “nunca houve desinfecção do local” e falta EPIs e 08 agentes e um administrativo foram infectados com a Covid-19. Neste momento existem 95 custodiados na Casa de Prisão Provisória de Gurupi.

“Estamos com baixo efetivo para realização dos procedimentos, por exemplo como escoltas. Estamos 02 presos no hospital. Temos que trabalhar, porém temos família e temos nossa vida que é o mais importante e a vacina ainda não chegou aqui, pois desde janeiro os agentes vem testando positivo aqui com maior frequência”, disse um dos agentes que pediu para assegurar o direito ao anonimato da fonte. Disse ainda que um preso encontra-se contaminado com tuberculose numa cela em que se encontra outros 05 presos.

Em resposta as reclamações dos agentes prisionais, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio da Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, confirmou que oito servidores da Casa de Prisão Provisória de Gurupi testaram positivo para a Covid-19 e encontram-se afastados de suas atividades laborais.

“A Pasta ressalta que atualmente está monitorando servidores e custodiados da Unidade Penal e providenciando a realização de testes”.

Sobre os protocolos de limpeza, desinfecção e distribuição periódica de EPI’s, a Seciju destacou que tudo tem sido realizado normalmente na Unidade Penal de Gurupi e em todas as demais Unidades Penais do Estado.

“Além disso, outras medidas também são aderidas no ambiente penal para a prevenção da Covid-19, são elas: destinação de celas de isolamento para os novos presos, uso obrigatório de máscara dentro das unidades, triagem em servidores, prestadores de serviços e representantes do Judiciário que precisem adentrar às unidades prisionais e ainda estabelecimento de contato mínimo entre agentes e reeducandos”.

Acerca do custodiado diagnosticado com tuberculose, a Seciju informou “que o mesmo está em uma cela isolamento, afastado dos demais presos da Unidade, sendo atendido pela equipe de saúde e fazendo uso da medicação correspondente ao tratamento”.

Com relação ao baixo efetivo na Unidade Penal de Gurupi, a Seciju explicou “que aumentou a disponibilidade de Plantão Extra para que seja suprida a demanda considerando o afastamento de servidores acometidos pela Covid-19”.