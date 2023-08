Por Redação

A Public ganhou prata também com melhor programa de Rádio (campanha governador de Ronaldo Dimas/2022), Prata de melhor spot de rádio “Pantanal” (campanha governador de Ronaldo Dimas/2022), Prata com melhor campanha institucional com Palmas Volta por Cima, da Prefeitura de Palmas, e Bronze com melhor peça gráfica estática com a Figurinha da Copa (campanha de senador Amastha/2022). Os sócios da Agência Public, Marcelo Silva e Zelma Coelho, e o diretor de atendimento Luiz Fernando Faison estiveram em São Paulo na cerimônia de entrega do Prêmio. O ex-diretor de produção da agência Elias Felizardo também acompanhou o grupo na premiação.

Para Marcelo Silva, esta premiação conecta a empresa com o mercado nacional de marketing político e governamental, demonstrando a capacidade criativa e operacional dos profissionais do Tocantins.

“Somos um Estado que nasceu impulsionado por campanhas de marketing político desde a articulação para a sua criação. Temos que honrar esta tradição e estimular que outras agências e profissionais se aventurem neste mercado”, destacou. Zelma Coelho lembrou que a Public já recebeu 3 prêmios do Camp, na primeira edição em 2019 e este prêmio de 2023 consolida a imagem da empresa no cenário nacional. “Profissionais e empresas de fora vem atuar em campanhas eleitorais e governamentais aqui no Tocantins. Está na hora de as empresas do Tocantins também investirem em outros estados e nós estamos prontos. Testados e aprovados”, completou.

O Camp também premiou o programa de Combate à Desinformação do TSE, como maior contribuição à democracia. O programa concorria com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Morais.

