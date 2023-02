Por Wesley Silas

Usuários da BR-153 estão questionando se os radares estão funcionando. Alguns deles alegaram ao Portal Atitude que não há placas alertando a existência de radares em muitos eles estariam em locais escuros sem visibilidade.

A Concessionária Ecovias Araguaia, responsável pelo trecho entre Anápolis (GO) a Aliança do Tocantins se posicionou à reportagem do Portal Atitude em relação aos radares no Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. Segundo a Ecovias em todo o trecho, foram 80 novos dispositivos instalados; 12 no Tocantins e 68 em Goiás, nas três rodovias (BR 153/414/080).

“Por ora, os aparelhos instalados funcionam em caráter educativo, para que motoristas possam se adaptar ao sistema de controle de velocidade implantado o longo de toda a Concessão”, informou.

Para a Ecovias Araguaia, as instalações dos equipamentos seguem o cronograma do Programa de Exploração da Rodovia (PER) e, assim que superadas as fases de implantação (instalação física, ajustes sistêmicos, aferição e integração com a Polícia Rodoviária Federal), os equipamentos passarão a fiscalizar de modo a autuar o usuário que desrespeitar os limites regulamentar.

“A definição dos locais de instalação foi feita em conjunto com a PRF, após estudos técnicos previamente realizados, que consideram estatísticas de acidentes, fluxo de veículos e perímetro urbano das vias, o que não significa que apenas trechos urbanos contam com equipamentos instalados” esclareceu.

Placas de redução de velocidade

Conforme a concessionária, as placas de redução de velocidade são implementadas conforme o estabelecido para a via, que possui velocidade máxima de 80km/h na maior parte do trecho, segundo a legislação vigente. As únicas exceções são locais pontuais onde há sinalização expressa indicando outro limite máximo permitido.

Monitoramento, fiscalização e data de funcionamento

Esclareceu ainda que o monitoramento e fiscalização, assim como a aplicação de eventuais medidas punitivas, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), são atribuições exclusivas da PRF, cabendo à concessionária apenas a instalação, integração dos dispositivos junto à autoridade policial e manutenções. Assim que definido o funcionamento, as datas serão amplamente divulgadas.

“O objetivo central da implantação do sistema de controle de velocidade é fazer com que todos os usuários respeitem os limites de velocidade, oferecendo maior segurança rodoviária às BRs-153, 414 e 080”, arrematou.