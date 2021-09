por Wesley Silas

A jovem P. quebrou o silêncio sobre os supostos abusos do advogado e, em seguida apareceram outras postagens em stories instagram de outras jovens relatando histórias parecidas protagonizada pelo advogado. Ela afirmou ao Portal Atitude que as invertidas do advogado aconteceram nos últimos dias.

“Eu tenho provas que aconteceram comigo, de pessoas, tenho depoimentos de meninas. Será que as pessoas são cegas, ou eu invento a mesma mensagem a todas, a mesma humilhação. Ele mexeu com todas as mulheres”, disse a jovens ao Portal Atitude.

Em stories instagram, uma bacharel em direito disse que não é surpresa parar ninguém do âmbito jurídico e acadêmico as condutas de Luiz Tadeu.

“Acontece que no ano de 2020 esse advogado, sim isso mesmo, me procurou no direct numa madrugada para tentar me COMPRAR, sim isso mesmo que você está lendo”, disse a bacharel.

Após as postagens da jovem Pamella, o Portal Atitude anunciou em uma de suas redes sociais que estaria produzindo uma matéria com denúncias de três mulheres. Logo após o advogado, Luiz Tadeu, entrou no bate-papo do Direct do instagram do Portal Atitude confirmando indiretamente que o fato teria sido com ele, mesmo não tendo o nome dele citado na postagem da chamada da matéria futura, dando “conselhos” como fazer jornalismo, conforme mostra os prints abaixo:

OAB Manifesta

Em nota, o Presidente da OAB Tocantins, Gedon Pitaluga, disse que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins tomou conhecimento pelas redes sociais de uma suposta denuncia que teria sido feita por uma mulher de Gurupi contra um advogado local e membro do Conselho Federal da OAB.

“Até o momento, a OAB Tocantins não recebeu qualquer informação oficial, mas destaca seu posicionamento contra qualquer tipo de violência física, verbal, moral ou psicológica contra mulher e vai acompanhar o caso. A Ordem tem um de seus pilares mais sólidos o compromisso com o respeito, a dignidade e os direitos da mulher tocantinense”, disse Gedon Pitaluga, Presidente da OAB Tocantins.

Sem citar o nome do advogado, a Diretoria da OAB Subseção de Gurupi por meio da Comissão da mulher Advogada da OAB Subseção de Gurupi afirmou, em nota Oficial, que recebeu várias marcações em suas redes sociais, de supostas agressões cometidas por um advogado regularmente inscrito em seus quadros. Oficialmente à esta Subseção nenhuma reclamação chegou.

“A OAB GURUPI repudia atos discriminatórios, de assédio ou violência de gênero contra qualquer mulher, e está sempre à disposição para contribuir com a Seccional na apuração de desvios de condutas éticas e morais, dentro daquilo que estatutariamente é de sua competência, visando coibir condutas reprováveis”, diz a nota.

Em outra postagam no instagram da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Gurupi, voltou a manifestar sobre o episódio envolvendo o advogado e “tornou público o seu apoio, indignação e revolta frente a todo e qualquer tipo de afirmação que tenha sido eventualmente cometida por Advogado, que, de forma desrespeitosa proferiu comentários maldosos e misóginos para estudantes do Curso de Direito da Universidade UNIRG, quando utiliza de termos machistas, preconceituosos, causando abalo psicológico às acadêmicas”.