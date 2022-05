Por Wesley Silas

O nome da advogada Ângela Issa Haonat foi escolhido pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nesta quinta-feira, 5, e será publicado na próxima edição do Diário Oficial do Estado

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins parabenizou a advogada Ângela Issa Haonat pela nomeação como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na vaga destinada ao Quinto Constitucional da Advocacia.

“Além de cumprir as exigências jurídicas e meritorias do cargo, a Desembargadora ora nomeada, por sua origem profissional, deve ser sensível aos percalços da advocacia”, comentou o presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga Júnior.

“A OAB/TO cumprimenta de maneira especial aos demais colegas advogados e advogadas que representaram a advocacia com altivez, serenidade e dignidade a lista sêxtupla escolhida pelo Conselho Estadual da Ordem”, arrematou.