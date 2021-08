Share on Twitter

por Wesley Silas

Segundo Adriana Aguiar, o Governo do Tocantins escolheu Gurupi para iniciar um projeto piloto que será implantado em quatro municípios com monitoramento e acompanhamento esportivo e escolar aberto para as crianças da rede municipal e estadual.

“O Ginásio passou pela reforma o piso e agora estamos numa segunda etapa com a reforma elétrica e hidráulica e o que nós queremos é que brevemente as pessoas voltem a ocupar este espaço e nós já temos eventos estaduais agendados aqui para o Ginásio Idanizete. Para isso recebermos, brevemente, o governador Mauro Carlesse, que irá anunciar um grande projeto de iniciação esportiva para as nossas crianças e jovens”.

Segundo ela o lançamento do projeto está marcado para acontecer na próxima quinzena deste mês, quando deverá concluído as reformas do estádio Resedão e dos dois Ginásios de Esportes.

“A reforma da parte hidráulica será concluída ainda neste mês, o estádio Resendão recebeu irrigação e agora o gramada está em condições excelente de uso e estamos preparando para este mês o lançamento deste projeto”, disse.

Além dos dois ginásios, Adriana disse que a SEDUC pretende usar espaços ociosos das unidades escolares como quadras cobertas e em condição de uso e o Resendão.

“Atenderemos um número expressivo de crianças, independentemente de serem da rede municipal ou estadual porque o que a gente quer os espaços bem utilizados com acompanhamento pedagógico destas crianças nas escolas”.

Recursos para time de futebol

Ela aproveitou ainda para comentar sobre crítica de torcedores do Gurupi Esporte Clube sobre recursos para oTocantins Esporte Clube, de Miracema no valor de R$ 115 mil.

“O que eu tenho para explicar para comunidade é que é um recurso de emenda do deputado Ivory de Lira para o time de Miracema que é o município do deputado. Como somos da secretária de esporte a emenda perpassa pela secretária e não é um recurso destinado da secretária para o time”.

Data base e progressões.

Segundo a secretária em breve o governador Mauro Carlesse irá anunciar “novidades” para os servidores da educação sobre os direitos às progressões.

“Estamos a todo vapor sob o comando do nosso governador fazendo os estudos com relação as progressões e logo-logo nós teremos novidades”, resumiu.