por Wesley Silas

O mesmo morado do Jardim América em Gurupi, voltou a entrar em contato com o Portal Atitude para denunciar novamente, agora sobre a demora de recolher uma quantidade considerável de vacinas contra aftosa e brucelose descartada próximo a calçada de uma Avenida.

“A Adapec esteve aqui e fez e colheu [fracos] e agora quero saber como fica a situação do restante das vacinas que ficaram jogadas aqui. Eu não sei se é ou não a Vigilância Sanitária que deva recolher, mas sei que o trem aqui tá feio”. Voltou a reclamar o vendedor Amilton Sousa.

Em nota, a Adapec informou que solicitou por meio de ofício enviado na manhã desta terça-feira,17, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do munícipio de Gurupi o recolhimento do restante dos frascos de vacinas e material biológico descartado irregularmente em um terreno baldio, pois podem trazer riscos ao meio ambiente e aos seres humanos.

“Vale ressaltar que a Adapec recolheu amostras para analisar as informações das embalagens e buscar a identificação do autor”, informou.

Por telefone a reportagem ouviu representantes da Prefeitura sobre a coleta das vacinas e, segundo eles a responsabilidade seria da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec); mas que a Prefeitura se comprometeu em recolher o material nesta quarta-feira, 18.

A partir de 2023, o Tocantins e outros cinco estados não terão mais a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a suspensão será possível após uma série de ações sanitárias desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em conjunto com os Estados no âmbito do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa (PE/PNEFA), desde o ano de 2017. Já a brucelose, se trata de uma doença infecto-contagiosa crônica que encontra-se controlada no Tocantins com cobertura de vacinação de 94,04% do rebanho de bovídeas