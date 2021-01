O suspeito de 51 anos confessou o crime, fugiu para o Maranhão, mas foi detido e aguarda recambiamento para o Tocantins.

por Redação

Em ação conjunta da Polícia Civil do Tocantins com policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar de Amarante – MA, um homem de 51 anos foi preso nesta terça-feira, 26, por suspeita de estupro de vulnerável praticado contra sua neta, uma criança de 11 anos de idade, em Porto Nacional. O homem havia sido conduzido pela Polícia Militar à Central de Atendimento a Polícia Civil de Porto Nacional no dia 19 de janeiro deste ano, na ocasião, ao ser questionado pela autoridade policial, acabou confessando o crime e todas suas circunstâncias. Em razão de não ser constatada situação de flagrante, conforme determina o artigo 283 do Código Penal Brasileiro, ele foi colocado em liberdade depois de ser ouvido e foi advertido que seria investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

Tentativa de fuga e prisão

No entanto, dois dias após o registro da ocorrência, familiares da vítima procuraram a 8ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis de Porto Nacional, e informaram que o suspeito pretendia fugir da cidade. De imediato, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido de prisão preventiva foi deferido pela 1ª Vara Criminal de Porto Nacional, e após a expedição do respectivo mandado de prisão, policiais civis de Porto Nacional e de São Miguel do Tocantins realizaram diligências nas cidades de Porto Nacional e Imperatriz (MA), sendo apurado que o suspeito estaria na região da cidade de Montes Altos, também no Maranhão.

Após contato com a Polícia Militar do Maranhão, policiais militares do 34º Batalhão da Polícia Militar, situado no município de Amarante-MA, efetuaram diligências e localizaram o investigado na cidade de Montes Altos, onde ele finalmente foi preso nesta terça-feira, 26. O homem foi conduzido ao Plantão Central de Polícia Civil de Imperatriz, e após as providências de praxe concernentes ao cumprimento do mandado de prisão, ele foi recolhido na Unidade Prisional de Imperatriz, onde aguarda o recambiamento para Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional.