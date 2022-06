No mês de abril o procurador eleitoral, João Gustavo de Almeida Seixas, acolheu manifestação apresentada no Juízo Eleitoral de 1º Grau na ação que evolve o ex-governador Mauro Carlesse manifestou “pela manutenção da sentença objurgada no que tange à aplicação das sanções de cassação dos diplomas e , por conseguinte, dos mandatos da prefeita Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato e à declaração da inelegibilidade de ambos e do ex-governador Mauro Carlesse por 8 anos em virtude da prática de abuso de poder político na campanha eleitoral de 2020.