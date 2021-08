por Wesley Silas

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, mais conhecido apenas pelo seu sobrenome Siqueira Campos, completa neste domingo, 01 de agosto, 93 anos. Para homenageá-lo, amigos e familiares estão empenhados na realização de uma live que será transmitida no YouTube.

Acesse este link e assista.

Conhecido no Brasil pela sua luta pela criação do Estado do Tocantins, o ex-governador Siquera Campos chegou a fazer greve de fome na Constituinte de 1988 para forçar o desmembramento do norte de Goiás, se tornou quatro vezes governador do Estado e assumiu uma cadeira no Senado como suplente do senador Eduardo Gomes.