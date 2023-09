Acompanhado da prefeita Josi, vereador André Caixeta defende federalização da Via Perimetral Sul, do interliga a BR-153 a BR -242

Por Wesley Silas

Após ter provocado uma reunião com o Diretor de Relações Institucionais da Ecorodovias, Luiz Cezar Corrêa Velosso e com o Diretor Superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto durante uma audiência no gabinete do senador Irajá Abreu, no Senado Federal, em defesa da celeridade da duplicação do trecho urbano da BR-153 em Gurupi, o vereador André Caixeta (PSB), acompanhado da prefeita de Gurupi, entregou ao ministro dos Transportes, Renan Filho e ao senador Irajá Abreu (PSD) um oficio em que ele defende um estudo o técnico, abrangente que avalie a viabilidade e os impactos da federalização da Via Perimetral Sul, trecho recentemente aberto, que interliga a BR-153 a BR -242, no município de Gurupi.

“Com uma extensão de aproximadamente 12 quilômetros, esta via estratégica visa aliviar o trânsito pesado no Centro da cidade reduzindo significativamente a possibilidade de acidentes, diminuindo prejuízos para os empresários e otimizando o transporte de cargas. A fim de promover a infraestrutura rodoviária necessária para o bom desenvolvimento da região Sul do estado do Tocantins, preservando a segurança dos usuários e pedestres que hoje dividem arruamentos municipais de maneira insegura com veículos de cargas, será, portanto, uma nova rota que proporcionará uma ligação direta entre as Rodovias Federais BR-153 e BR-242, além de conectar-se ao pátio da Ferrovia Norte/Sul”, defendeu o vereador no oficio entregue ao ministro e ao senador.

Confira aqui a íntegra do ofício.

A entrega do oficio aconteceu nesta segunda-feira, 25, durante o lançamento da duplicação da BR 153 no KM 665,5 da BR-153 em Gurupi onde está sendo construído o canteiro da obra de duplicação em que a concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela administração e operação do Sistema Rodoviário Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080) dará o início das obras de duplicação da BR-153 em Gurupi e Aliança do Tocantins.

Interesse do Estado em fazer a obra

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, nos últimos meses tem tomado a frente para a realização Via Perimetral Sul, como ela mostrou em fevereiro deste ano quando ela apresentou o projeto da Via Perimetral Sul e buscou parceria com Governo do Estado para viabilizar a obra. No domingo, durante a vinda do vice-governador, Laurez Moreira a Gurupi, ele comentou ao Portal Atitude sobre o interesse do Governo do Estado do Tocantins em realizar a obra.

“O governador (Wanderlei Barbosa) já se comprometeu a fazer esta rodovia e o próprio Estado vai bancar esta obra que superimportante para a cidade de Gurupi. É uma obra de 12 quilômetros e o Estado vai fazer a ponte que precisa e nós vamos concluir”, disse Laurez Moreira

Sobre a duplicação da BR-153

Segundo a Ecovias a obra da duplicação da BR-153 lançada hoje, tem entrega prevista para o ano que vem. Em Gurupi, serão, inicialmente, 11,25 km de duplicação, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade. Já em Aliança será 1,6 km de duplicação, dois dispositivos de passagem superior e 1,6 km de vias marginais em cada um dos dois sentidos, deve ser entregue já em 2024.

Cronograma de duplicação

Ao todo, o contrato de concessão prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Somente no Tocantins, está prevista a duplicação de 173,98 km. Em Goiás, até o final do 4º ano de concessão, serão cerca de 53,44 quilômetros de duplicações, contemplando Uruaçu (16,4 km), Campinorte (7 km), Rialma (28,6 km) e Rianápolis (1,4 km). E até o final do contrato, serão 448,54 quilômetros de rodovias duplicadas no estado.