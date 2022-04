por Redação

Jornalista por paixão e empresário por vocação, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (ACIPA), Joseph Madeira, sabe bem como é a lida no dia a dia com a notícia. Por isso, segundo ele, formalizar a parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Tocantins (Sindjor), Federação das Rádios Comunitárias do Tocantins (Farcom), Associação dos Veículos de Comunicação do Tocantins (Avecom), Governo do Estado e SEBRAE, para trazer o 1º Grande Encontro de Comunicação do Estado do Tocantins, no próximo dia 07, em comemoração ao Dia do Jornalista, é uma alegria. “Sabemos como os profissionais de imprensa são relevantes para a sociedade, ainda mais nestes tempos em que tudo é sobre comunicação. Esperamos dar nossa contribuição com este evento”, disse.

O encontro acontecerá oficialmente às 19h30, no Palácio Araguaia com abertura oficial, seguida da palestra “Carreira – jornalismo ontem, hoje e, o futuro”, do jornalista e apresentador Hermano Henning. Mais cedo, às 16h, o publicitário e radialista César Rosa falará sobre sua experiência no rádio, aos membros da Farcom, com a palestra “Uma vida na onda do rádio”.

Tarde

O início dos trabalhos será às 16 horas com a palestra: “Uma vida na onda do rádio”, ministrada pelo publicitário e radialista César Rosa, depois serão realizados workshops e oficinas, onde os comunicadores aprenderão na prática como fazer gravação de comerciais, usar a correta entonação de voz na leitura de boletins noticiosos, postura corporal, exploração do diafragma e elaboração de textos comerciais. O encerramento será às 18 horas com a prática de elaboração de textos comerciais.

Noite

O coroamento do encontro está marcado para às 19h30 e ficará a cargo do jornalista, radialista e apresentador Hermano Henning, que ministrará a palestra com tema: “Carreira – jornalismo ontem, hoje e, o futuro?”, Hermano discorrerá ainda sobre a força do rádio no jornalismo, as vantagens das ferramentas digitais para a comunicação atual, streaming e jornalismo de mãos dadas e uma onda chamada podcast. A apresentação terá duração de 50 minutos, reservado um espaço para intervenções e perguntas dos participantes.