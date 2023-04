Por Wesley Silas

O Governo Federal por muitos anos tem fechado os olhos sobre o perigo de caminhões transitando no centro de Gurupi por falta de uma alça viária que poderia interligar duas rodovias federais em uma das regiões mais privilegiadas do país em logística, pois tem duas rodovias federais uma Ferrovia pronta para uso (Norte-Sul) e outra em construção que é (FIOL) Ferrovia de Integração Oeste-Leste, também conhecida como Ferrovia Oeste-Leste.

A falta de ação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em interligar duas rodovias federais que cruzam o centro de uma cidade com quase 100 mil habitantes, tendo como principal vocação regional o agronegócio com uma volumosa produção agrícola, Pecuária, com diversas indústrias de grande porte como a Cooperfrigu e o Fazendão, tem que ser visto, com olhar pragmático, pela Bancada Federal do Tocantins – representando por 08 deputados federais e seus respectivos 03 senadores.

Um sinal de uma tragédia anunciada aconteceu no final desta quarta-feira, 19, quando um caminhão perdeu o freio e provocou efeito dominó colidindo em vários veículos.