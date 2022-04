por Wesley Silas

Não é primeira vez acadêmicas do Campus I da UnirG denunciam assédios e importunação sexual dentro da instituição. Em março de 2020 uma estudante relatou que viu um homem no banheiro feminino tentando olhar uma mulher que estava no box do banheiro e depois fugiu. Em 2021 algumas egressas da denunciaram suposto assédio contra um professor no período de 2011 a 2016 e, 2020. Os casos não pararam e na última terça-feira, 11, uma acadêmica do curso de Direito relatou a tentativa de homem entrar no banheiro na tentativa de filmá-la. Este último caso gerou notas de Repúdios enviadas pelo Conselho Acadêmico Superior – CONSULP e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM sobre o crime de Importunação Sexual contra a estudante F.M.G.

Com uma universidade federal (UFT), uma municipal (UnirG), faculdades privadas e o IFTO, a cidade de Gurupi recebe todos os semestres milhares de estudantes vindo de várias partes do Brasil. Os crimes contra as mulheres vão além de tentativas de assédio e importunação sexual pois, se for observar no retrovisor da história, já houve tentativa de estupro contra uma acadêmica de Agronomia no Campus Universidade Federal do Tocantins quando um homem chegou a tirar a roupa e tentou ataca-la, porém, ela conseguiu fugir.

Voltando para o exemplo mais recente, a Importunação Sexual contra a estudante F.M.G dentro do Campus I da Unirg, gerou revolta e provocou Nota de Repúdio dos discentes que representam o Conselho Acadêmico Superior – CONSULP que considerou que alertou o Conselho Superior e a Reitoria, “que garantiu que as devidas providências seriam tomadas, visando garantir maiores seguranças aos acadêmicos. Porém o fato não deve ser ignorado, o ocorrido foi de extrema preocupação, e poderia ter acontecido coisas piores”.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, por meio de sua Presidente Dra. Colômbia Pereira da Silva e Secretária Dra. Taíse Gama, também mostrou preocupação com o caso.

“O COMDIM já diligenciou afim de elucidar os fatos, como também tomou medidas para que a vítima fosse bem assistida. A Universidade Unirg informou que prestou todo o apoio à vítima bem como está colaborando na investigação dos fatos, e em contato com a Polícia Militar fora nos informado que o autor do crime evadiu-se do local, e que até o momento não obtiveram êxito em localizá-lo”, informou as representantes do COMDIM.

Em busca de garantia por segurança dos universitários, na noite desta quarta-feira, 13, a Atlética do Curso de Direito promoveu uma manifestação no Campus I da UnirG defendendo maior segurança e cobrando identificação dos acadêmicos ao entrar na instituição.

A manifestação tem o apoio da Atlética Justiceira ( Direito), Liga feminina da OAB, Liga Acadêmica de Processo Civil, Atlética Insana ( Psicologia), Acadêmicos do Conselho Superior, Liga de Direitos Humanos, Liga de Administrativo, Liga de Direito Civil e Liga LACRIM (direito penal)

Em nota, a Atlética relatou os episódios contra as mulheres se repetiu pela “enésima vez”.

“A Manifestação é como um pedido de socorro que todos nós enfrentamos em algum momento da vida com a insegurança em que temos e segurança essa que PAGAMOS para termos e que não recebemos, e nem mesmo apoio após um ocorrido como esse. A Manifestação terá como INÍCIO, MEIO e FIM principal a segurança dentro da instituição, campus I, II e laboratórios”.

Fora dos muros das universidades

Os casos de Importunação sexual também acontecem foram dos muros das universidades e devem ser denunciados, como o exemplo de um homem que foi preso em fevereiro de 2019 após filmar as partes íntimas de mulheres, enquanto elas realizavam compras nos supermercados de Gurupi.