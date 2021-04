Share on Twitter

Informações disponíveis no Edital de Abertura da Concorrência Pública para contratação da empresa aponta que dia 11 de maio de 2021 deverá ser anunciado o nome da empresa que dará sequência a pavimentação da rodovia TO-365, que liga Gurupi ao Trevo da Praia.

por Wesley Silas

A pavimentação deste trecho faz parte de uma promessa de campanha do governador Carlesse, relembrado por ele em outubro de 2020 quando a Secretária de Estado da Infraestrutura, Cidades e Habitação por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) iniciaram no povoado do Trevo da Praia aos trabalhos de pavimentação em qualidade na qualidade CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).