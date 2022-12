por Lourival Belém Jr.

Nesta semana tive acesso à Série documental “Bernardo Sayão e a Estrada de Papel”, produzida e dirigida pelo cineasta Hélio Brito. Eu tinha visto o trailer da Série em julho deste ano e tinha ficado muito curioso para ver o resultado final deste trabalho que nos revela uma verdadeira epopéia histórica nesta região do Brasil composta por Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão e Pará. A obra está sendo disponibilizada neste final de ano, de forma bem restrita, apenas para alguns Jornalistas, Historiadores, Cineastas Documentaristas destes estados, para os filhos e netos do personagem abordado, e para os Entrevistados que nos abre o véu da História e nos coloca diante deste personagem maravilhoso que ficou conhecido como “o bandeirante moderno” ou “o último bandeirante”. Esse grupo de entrevistados junta Historiadores de Goiânia, como o ex-Secretário de Cultura de Goiás Nasr Fayad Chaul, o Jornalista brasiliense Jarbas Silva Marques, o Engenheiro Rodoviário Riumar dos Santos, Diretor de Planejamento da GOINFRA e ex-Superintendente Regional do DNIT GO/DF, além de um filho e um neto de Bernardo Sayão, dentre outros, como o professor Robertão e o advogado Jonas Barros, ambos de Gurupi/TO, uma das cidades mais impactadas pela atuação de Sayão, e ainda, um ex-prefeito de Porangatu (GO) que conheceu Bernardo Sayão quanto este era vice-governador de Goiás.

Filmado com Câmeras e Drones de última geração, nota-se que a Série contou com importantes apoios para sua realização, como da Ancine (Agência Nacional do Cinema) e do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual). Ao receber o convite para assistir à Série, somos informados de que o acesso, por enquanto, é restrito, pois a exibição para valer mesmo será em rede nacional de televisão aberta, através da Rede de TV´s Públicas, Educativas e Culturais do Brasil. Sabe-se que em função do período eleitoral, e também da mudança de governo no âmbito federal, o lançamento púbico da Série acontecerá ao longo do ano de 2023.

Minha primeira surpresa foi a mudança no título da obra. Agora se chama “Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém”. Com certeza, é um título muito mais apropriado para esta obra que conta a história do engenheiro carioca Bernardo Sayão. Assistindo à Série, percebe-se que a mudança faz muito bem, pois a grande obsessão de Bernardo Sayão era construir uma estrada até Belém do Pará, ligando a região norte do Brasil à região sul e sudeste, por terra.

O personagem Bernardo Sayão é fascinante!

A Série é deslumbrante!

Frequentador assíduo de Cinematecas em Paris, onde fiz minha Especialização Médica, e cinéfilo e estudioso de Cinema desde os anos 70, além de realizador de documentários e curtas de ficção, posso afirmar: poucas vezes vi um documentário tão rico em imagens e revelações históricas, pois conta umas histórias que a gente não conhece ainda, ou seja, são histórias ainda não contadas em livros. E mais, é uma Série muito interessante do ponto de vista da narrativa, da linguagem, da contemporaneidade da estética. É uma obra bastante diferente dos documentários convencionais. A experiência de ver essa Série às vezes até nos confunde quanto ao gênero, nos levando a imaginar que estamos vendo um filme de ficção, uma espécie de road-movie.

As imagens da rodovia Belém-Brasília nos arrebatam com sua beleza. Eu, que conheço essa rodovia desde criança, nunca imaginei que ela fosse tão bonita assim. Parece que você está em outra parte do planeta Terra. Mas não, é a nossa querida Belém-Brasília de sempre, por onde passam milhares de veículos todos os dias. É que a gente sempre passa por ela em alta velocidade ou vendo-a pela janela de um ônibus, e nem imaginamos a paisagem deslumbrante que se tem à sua volta.

Eu disse no título deste texto que a Série é a “Belém-Brasília como você jamais viu”, mas posso acrescentar também o seguinte: as cidades de Goiânia e Brasília são mostradas de ângulos tão inéditos que com certeza pouca gente viu até agora. Destaco os longos planos-sequências que Hélio Brito e sua equipe fizeram no Memorial JK, explorando aquela estátua do presidente JK no alto daquele pedestal, e da Praça do Bandeirante, bem no miolo de Goiânia, no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera.

https://www.youtube.com/watch?v=pPYZKvTE7y0&t=9s

Como documentarista, eu não poderia deixar de destacar o vasto e rico material de arquivo. Hélio Brito traz para esta Série uma quantidade de imagens antigas, em foto e filme, que ele “garimpou” nos arquivos do Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília. É simplesmente uma volta ao passado desta região do Brasil, conhecida como centro-norte.

Enfim, a Série “Bernardo Sayão e a Estrada Para Belém”, de Hélio Brito, é uma aula de História que ainda não está nos livros. Parece a concretização de uma profecia do Presidente JK que certa vez disse, em meio à comoção nacional pela morte trágica de Sayão: “No futuro, Bernardo Sayão fará parte dos compêndios de História do Brasil”.

Acho que esse futuro chegou. Com essa Série.