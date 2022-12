Existem mais 2 bilhões de crianças (pessoas com menos de 18 anos) no mundo. No entanto, o Papai Noel não lida com crianças muçulmanas, hindus, judias e budistas – não é que elas não foram boazinhas durante o ano, é que elas não acreditam nele, e crença, para o Papai Noel, é fundamental.

O bondoso morador do Polo Norte ainda precisa visitar 378 milhões de pessoas e, considerando uma média de 3,5 crianças por residência, são 91,8 milhões de lares para ele passar nas 31 horas do dia de Natal (31, e não 24, graças a diferentes fusos horários e à rotação da Terra).

Assumindo que cada uma dessas 91,8 milhões de paradas estão uniformemente distribuídas em volta da superfície da Terra (o que não é verdade, mas assim simplificamos os cálculos), estamos falando de cerca de 1,26 quilômetros por residência, totalizando uma viagem de 121,48 milhões de quilômetros. Isso significa que o trenó do Papai Noel precisa se deslocar a uma velocidade de 1.045 quilômetros por segundo, ou 3.000 vezes a velocidade do som. (Vale lembrar que uma rena normal consegue alcançar a velocidade máxima de 25 quilômetros por hora.)

Supondo que cada criança não ganhe mais que um conjunto médio de Lego (900 gramas), o trenó tem que carregar cerca de 321.300 toneladas, não incluindo o próprio Papai Noel, invariavelmente descrito como obeso (o que parece cientificamente correto devido à atual epidemia da obesidade no mundo).

No solo, uma rena convencional pode puxar não mais que 135 quilos. Mesmo admitindo que existam renas voadoras e que elas possam puxar 10 vezes essa carga, não seria possível executar esse trabalho com apenas 8 ou 9 renas. Seriam necessárias 214.200 renas voadoras.

É claro que isso vai aumentar o peso do trenó todo, para 353.430 toneladas. Tantas toneladas viajando a 1.045 quilômetros por segundo cria uma enorme resistência do ar – isso queimaria as renas voadoras de forma similar às naves espaciais quando reentram na atmosfera da Terra. Elas se evaporariam em chamas quase que instantaneamente.

Enquanto isso, o Papai Noel seria submetido a uma força centrípeta 17.500,06 vezes maior que a gravidade. Um Papai Noel de 115 quilos seria esmagado na parte traseira de seu trenó por apenas 1.954.700 quilogramas-força.

Neste cenário preciso, o Papai Noel já estaria morto. Mas, mesmo que ele incrivelmente sobrevivesse a essas condições de viagem tenebrosas (Super Papai Noel?), se ele passasse na sua casa a tal velocidade, não haveria maneira de você continuar dormindo. Você ouviria o estrondo há 80 quilômetros de distância.

O que estamos dizendo é o que todos nós já sabemos: o Papai Noel deve contar com magia para fazer o que faz.

O vídeo abaixo é uma ilustração musical do Papai Noel cientificamente correto. Infelizmente, está em inglês e não há legendas disponíveis. [Gizmodo, Itodas]