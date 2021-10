O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do secretário da Segurança Pública , Cristiano Sampaio, inaugura na manhã desta quinta-feira, 7, às 10h30, a Cidade da Polícia, onde será feito o descerramento da placa, visita às novas instalações, fala das autoridades, e entrega do prédio. Na ocasião também serão entregues novas pistolas, computadores e uniformes.