por Wesley Silas

À medida que os empreendimentos vão se concretizando em sua consolidação – num ambiente bem avançado -, entidades como a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promovem seus papeis para fomentar estes novos empreendimento. Uma das medidas anunciadas foi um “Termo de Parceria” com a ACIG com objetivo de beneficiar os empresários da associação, concedendo a eles um desconto de 20% no aluguel no 1° ano, incentivando-os a empreender no Shopping Araguaia.

“Para nós é uma honra ter ao nosso lado o Presidente da ACIG Jair Sakai, pois é alguém que realmente luta pelo desenvolvimento econômico da cidade, pensa no benefício coletivo, sabe que o shopping Araguaia virá para agregar valor ao comércio local, fomentando sobremaneira a economia, trazendo desenvolvimento, gerando empregos e atraindo novos investimentos para Gurupi”, disse Marcos Willian.

Outro apoio importante para estes empreendimentos partiu da diretoria da CDL durante uma visita no início deste mês na obra do shopping center numa missão de promover ações ligadas as promoções contribuam para o desenvolvimento sócio-econômico da região sul do estado, levando em consideração que o Shopping Araguaia irá corroborar com essa missão, pois é um equipamento que irá desenvolver o mercado varejista local, fomentando sobremaneira a economia dessa região.

“Nos sentimos honrados com essa visita, pois mostra que os empresários de Gurupi estão acreditando em nosso empreendimento e querem fazer parte desse, que será o grande centro de compras, lazer e gastronomia do sul do estado”, arrematou Marcos Willian, engenheiro diretor do Grupo Araguaia responsável pelo shopping.

Para o diretor presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), Antônio Batista da Silva, a visita dos representantes da entidade foi acompanhada por alguns empresários da cidade que saíram entusiasmado com o empreendimento e tiveram a oportunidade de acompanhar o andamento da obra em busca de parcerias.

O shopping que é uma realidade importante para a cidade. A CDL acredita que o shopping venha trazer muito benefícios para Gurupi na questão comercial e de movimento econômico”, disse.

Ainda conforme o presidente da CDL os empresários de Gurupi não devem temer a concorrência deste empreendimento que se encontra em fase de acabamento.

“Não podemos ter medo da concorrência e para isso temos que nos preparar para poder competir de maneira justa o honesta. O engenheiro Marcos Wiilian nos passou todas as informações das áreas, custos e todo mundo ficou empolgado com o que viu. O shopping está em fase de acabamento com promessa de inauguração para outubro”, arrematou.