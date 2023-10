60 dias: Empresa de segurança dos hospitais Regional e Geral de Gurupi atrasa salários dos vigilantes

Ao todo, 34 vigilantes contatados pela empresa Ipanema para atuarem nos Hospitais Regional de Gurupi e Geral de Gurupi, Ivo Carlesse, na Farmácia do Estado e no Hemonúcleo de Gurupi alegam que estão há 60 dias sem receber salários. “Estamos trabalhando não em condições desumanas, mas no limite e estamos indo trabalhar sem o dinheiro de comprar a marmita e tem coloca que está tendo que faltar serviço para poder fazer bico”, disse um dos interlocutores no vigilantes em um vídeo enviado aos veículos de comunicação de Gurupi. Em nota (leia a íntegra da nota abaixo do vídeo) a Secretaria Estadual de Saúde diz que os pagamentos feitos às empresas terceirizadas estão regulares. “O último pagamento ocorreu na quarta-feira, 04 (quase R$ 300 mil) e novo repasse está programado para segunda-feira, 09”, disse, conforme pode mostra o vídeo abaixo:

Nota

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informa que o serviço de segurança das unidades hospitalares estaduais é feito por empresas terceirizadas e os repasses das referidas estão regulares.

Especificamente à empresa mencionada, a SES-TO destaca que o último pagamento ocorreu na quarta-feira, 04 (quase R$ 300 mil) e novo repasse está programado para segunda-feira, 09.

A SES-TO pontua que o pagamento às empresas prestadoras de serviço são realizados mediante análise das notas, que comprovem a realização do trabalho contratualizado.

Palmas, 06 de outubro de 2023

Secretaria de Estado da Saúde