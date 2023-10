35 anos do Tocantins: “Temos que honrar essa história com muito trabalho”, afirmou o governador Wanderlei em sessão solene no Congresso

Por Redação

A sessão solene realizada nesta segunda-feira, 2, no Congresso Nacional, em Brasília/DF, deu continuidade às comemorações dos 35 anos do Tocantins, e contou com a participação do governador Wanderlei Barbosa, de deputados federais e senadores. No plenário do Senado, o Governador relembrou a história do Tocantins e ressaltou a fase de maturidade que o Estado está vivenciando.

A cerimônia foi presidida pela senadora professora Dorinha, autora do requerimento para a realização da sessão solene, juntamente com o senador Eduardo Gomes e o deputado federal Ricardo Ayres. Também estavam presentes deputados federais, secretários de Estado, prefeitos, vereadores, servidores públicos, imprensa, representantes de embaixadas de países parceiros do Tocantins e outros convidados.

Durante seu discurso, o governador Wanderlei Barbosa fez um reconhecimento respeitoso a todos os governadores que contribuíram para a construção do Tocantins, mencionando cada um deles nominalmente. “Todos desempenharam esse trabalho, com seus grandes desafios e merecem ser lembrados por suas contribuições para a história do Estado”, afirmou Wanderlei Barbosa.

O Governador também agradeceu a vereadores e prefeitos, especialmente a seu pai, Fenelon Barbosa, que foi o primeiro prefeito de Palmas, e mencionou os servidores públicos do Estado.

Ao falar sobre o presente e o futuro, Wanderlei Barbosa ressaltou que o Tocantins está crescendo de forma descentralizada e em diversas áreas. Ele mencionou diversos projetos em andamento, com destaque para a ampliação da infraestrutura logística, o crescimento econômico, a proteção ambiental, o respeito aos povos tradicionais, o turismo e a cultura. Para o governador Wanderlei Barbosa, é fundamental honrar a história do Tocantins.

“Eu tenho uma vida de participação na construção do Estado. Fico muito feliz em dizer que sou um dos sobreviventes desse trabalho ao longo de 35 anos e que quero sobreviver aos próximos 35 anos, levando o Tocantins a indicadores cada vez melhores. Hoje, estamos aqui lembrando da forma como crescemos, mas pensando que a população continua a crescer, sendo que educação, saúde, infraestrutura e geração de renda crescerão juntas. Temos uma grande história e, por isso mesmo, temos que honrar essa história com muito trabalho”, enfatizou o Governador.

Clima de festa e comemorações

O clima de festa e comemorações estava presente, representando a identidade cultural do Estado. Isso foi manifestado pela voz do cantor tocantinense Genésio Tocantins, que encerrou a sessão solene com uma de suas canções em homenagem ao Estado.

Além disso, houve um desfile da coleção Ouro do Tocantins, composta por vestidos do estilista tocantinense Fernando de Carvalho, produzidos em capim-dourado. Todas as modelos que desfilaram são filhas da Comunidade Mumbuca, localizada no Jalapão.