por Redação

Os 50 anos do Sistema Sebrae foram celebrados nesta quinta-feira (5) em uma noite repleta de muita emoção. Duas webséries originais produzidas pelo Sebrae Tocantins, contando histórias reais de tocantinenses que têm mudado de vida com o apoio da instituição, foram lançadas – No caminho dos Sonhos e Força Mulher. Ainda durante a cerimônia, as contribuições do Sebrae para o futuro dos pequenos negócios e para o Tocantins ganharam destaque.

Comemorando as metas alcançadas e projetando planos para o futuro, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual, Rogério Ramos, ressaltou que o Sebrae Tocantins tem muito do que se orgulhar. “Essa data deve ser muito comemorada, porque conseguimos ver o resultado do nosso trabalho. O Sebrae é sinônimo de mudança na vida de milhares de pessoas, como bem retrata as webséries que vão emocionar a todos. E é isso o que nos move. Fazer a diferença nos motiva a ser ainda melhores nos próximos 50 anos”, disse.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, ratificou seu agradecimento a todos os que fazem o Sebrae acontecer e destacou a qualidade do serviço que é entregue pela instituição. “Temos um time maravilhoso que em 2021 realizou mais de 164 mil atendimentos, um número maior que o total de CNPJS que temos no Estado, que é de cerca de 132 mil. Também em 2021 executamos 99.1% do nosso orçamento, o que colocou o Tocantins no topo do ranking de eficiência de execução do Sistema Sebrae. E tudo isso sem abrir mão das parcerias com o Sistema S, com os municípios e, agora, na gestão Wanderlei Barbosa, também com o Governo do Estado. São muitos os motivos para comemorar e para agradecer”.

Presente à cerimônia, a senadora Kátia Abreu destacou a importância dos recursos serem investidos nos pequenos negócios. “Quero parabenizar pelos 50 anos, dizer que sou defensora do Sebrae e das pequenas empresas e que vou continuar fazendo de tudo para dar a minha contribuição. Em negociações com o Ministério da Economia conseguimos R$ 62 bilhões para as micro e pequenas empresas. Na semana passada, relatei a matéria que vai garantir mais R$50 bilhões e mais R$14 bilhões para as empresas do Brasil” e brincou: “quem dera nós pudéssemos colocar o triplo de dinheiro, milhares de vidas seriam mudadas”, disse a senadora.

Sebrae faz a diferença

Fazendo uso da palavra, o deputado federal Osires Damaso relembrou o apoio que recebeu do Sebrae enquanto empresário. “Sem o apoio do Sebrae talvez eu não tivesse conseguido chegar onde cheguei. Ele tem a expertise necessária para fazer um negócio acontecer”, afirmou.

Corroborando a fala do deputado, o senador Irajá Abreu também destacou a importância que o Sebrae tem na vida dos brasileiros. “Eu fui menor aprendiz do Sebrae, também fiz o Empretec, por isso sei da importância que ele tem para apoiar, abrir portas. Sou defensor e apoiador do Sebrae no Senado e podem contar comigo”, disse o senador.

Em nome do Governo do Estado, o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Carlos Humberto, disse que a relação de parceria com o Sebrae “precisa se estender pelos próximos 50 anos, pois trata-se uma instituição que contribui efetivamente para o desenvolvimento do Tocantins”.

Webséries

Produzida originalmente pelo Sebrae Tocantins, a websérie no Caminho dos Sonhos retrata a história de empreendedores do comércio, serviço, turismo e agronegócio que empreenderam e prosperaram com o apoio do Sebrae durante a jornada empresarial. Já a websérie Força Mulher, conta a história de mulheres em situação de vulnerabilidade, atendidas pelos Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) e que foram beneficiadas pelo projeto idealizado pelo Sebrae e pela senadora Kátia Abreu.