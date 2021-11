A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, lança um Banco de Talentos para cadastro de profissionais técnicos e universitários interessados em trabalhar na sua fábrica em Xambioá, 120 km da cidade de Araguaína (TO) e a 160 km da cidade de Marabá (PA). Ao cadastrar o currículo, a pessoa é considerada de acordo com seu perfil em futuras vagas de emprego na unidade tocantinense.

O Banco de Talentos da Votorantim Cimentos de Xambioá busca profissionais técnicos e técnicas nas áreas de Elétrica, Mecânica e Química, e também engenheiros e engenheiras nos segmentos de Elétrica, Manutenção, Mecânica e Minas. A inscrição é voltada, principalmente, para profissionais dispostos a atender às responsabilidades do dia a dia da fábrica e espera-se que a pessoa esteja disposta a residir próximo ao local.

O cadastro do currículo para as futuras oportunidades na fábrica da Votorantim Cimentos de Xambioá deve ser realizado na página de acordo com o perfil profissional do candidato, que são divididos em quatro áreas:

· Banco de Talentos VC Xambioá – Técnico/Técnica em Mecânica ou Elétrica

· Banco de Talentos VC Xambioá – Técnico/Técnica em Química

· Banco de Talentos VC Xambioá – Engenheiro/Engenheira de Minas

· Banco de Talentos VC Xambioá – Engenheiro/Engenheira Elétrica

· Banco de Talentos VC Xambioá – Engenheiro/Engenheira de Manutenção

· Banco de Talentos VC Xambioá – Engenheiro/Engenheira Mecânica

“Como líderes de mercado no país, temos ciência da importância do nosso papel de valorizar e reter os talentos profissionais que temos no Estado do Tocantins. Nesse sentido, o Banco de Talentos de Xambioá é uma iniciativa que visa entregar um legado positivo para a nossa sociedade ao contribuir com o desenvolvimento das pessoas e gerando oportunidades de emprego na nossa região”, afirma o gerente de fábrica da Votorantim Cimentos de Xambioá, Carlos Eduardo da Silveira.

Inaugurada em 2009, a fábrica de Xambioá da Votorantim Cimentos possui capacidade de produção instalada de 1 milhão de toneladas por ano, da marca Cimento Tocantins, e é referência em sustentabilidade na região Norte do país por utilizar coco babaçu na fabricação de cimento por meio do coprocessamento.