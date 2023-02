por Redação

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo e conhecimento avançado do pacote Office. Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever até o dia 27 de fevereiro na página: https:// votorantimcimentos.gupy.io/ . Profissionais com deficiência também podem concorrer à vaga. Para esse público, a Votorantim Cimentos criou ainda um banco de talentos exclusivo, uma iniciativa que fortalece o compromisso com a diversidade e a inclusão. O cadastro de currículo para oportunidades futuras pode ser feito na plataforma da Gupy .