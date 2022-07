por Redação

O crescimento do Capim Dourado é observado pela administração do shopping como o termômetro da superação do período crítico da pandemia que durou quase dois anos. “O período pós-pandemia foi muito desafiador para o comércio varejista e o Capim Dourado venceu esse desafio”, ponderou o superintendente do shopping, Diego Góes.

Além do crescimento significativo nas vendas, Diego destaca a taxa de ocupação no Capim Dourado, que atualmente é de 98%. “Esse é um indicador muito positivo, uma taxa de ocupação que aponta para um caminho de ampliação, de crescer mais”, enfatizou. Além disso, o superintendente anunciou que novas marcas serão inauguradas nos próximos dias, fruto de investidores que chegam de diversos lugares do País.

Dentre as marcas que estarão em breve no Capim Dourado Shopping, constam franquias já conhecidas e aprovadas pelo consumidor. Será aberta uma loja de uma marca de produtos esportivos, outra de vestuário masculino, uma de calçados e acessórios femininos, um restaurante conhecido e uma hamburgueria gourmet. Esses estão sendo instalados no terraço com vista para o lago. Essas inaugurações confirmam que o mercado de shoppings centers ainda tem muito a crescer no Brasil. De acordo com Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 40 novos shoppings serão inaugurados no país, ainda neste ano.

“A consolidação é uma realidade, demorou um pouco mais em razão da pandemia. O palmense pode ficar com a expectativa alta em relação ao que o Capim Dourado Shopping oferta aos seus clientes, e, principalmente, muita coisa vai acontecer até 2023”, ressaltou o superintendente Diego Góes.

Bom para o investidor

Cerca de 350 mil pessoas visitam o Capim Dourado Shopping por mês, de acordo com a superintendência do empreendimento. Esse fluxo de pessoas é um atrativo para os investidores. Maxwell Alencar, empresário que irá inaugurar duas lojas no local, explica que o shopping é uma referência. “O shopping mais próximo de Palmas com o mesmo porte do Capim Dourado, é Goiânia (GO), ou Imperatriz (MA), então temos no Capim Dourado a maior concentração de varejo”, analisa o investidor. “O Capim Dourado registra uma maturação e crescimento significativos e isso nos faz investir no shopping”, ressalta Maxwell que já tem loja no centro de Palmas e irá inaugurar duas das marcas Usaflex e Reserva, com previsão para agosto e setembro, respectivamente no shopping.